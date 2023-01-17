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Николини: Будем жалеть о потере Мудрика, однако продолжим упорно работать

Премьер-лига
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"Михаил заслужил этот шанс"

Николини: Будем жалеть о потере Мудрика, однако продолжим упорно работать

shakhtar.com

Новина українською

Помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини в интервью Santo Catenaccio прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"Мудрик – очень важный футболист, у него хорошие технические и физические качества. Он профессионал, который живет футболом 24 часа в сутки. Свои качества он проявил работой и самоотдачей, даже на уровне Лиги чемпионов.

Михаил заслужил этот шанс. Мы желаем ему всего наилучшего. Рады, что он присоединится к одному из самых больших клубов мира, который выступает в одной из лучших лиг.

Будем жалеть о его потере, поскольку сезон продолжается. Однако продолжим упорно работать, как это делали всегда. В этом сезоне у нас никто не верил в ЛЧ, но мы хорошо справились и вышли в Лигу Европы с командой, которой в июне практически не существовало после ухода 15 бразильцев. Это большая гордость для меня и всех нас, ведь это значит, что была проделана большая работа", — сказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Napoli Mazagine

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