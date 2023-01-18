Ротань: Сказать, что Александрия сейчас находится в активном поиске, это будет неправда

Новый главный тренер " Александрии " Руслан Ротань рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, а также о работе клуба на трансферном рынке.

- Сказать, что мы сейчас находимся в активном поиске, это будет неправда. В нашем распоряжении есть футболисты, те же нападающие, мы предоставим им шанс проявить себя. Впереди сборы, тренировки, спарринги. Пусть зарекомендуют себя, покажут свои лучшие качества на поле. Мы посмотрим, и тогда будем принимать решения. У нас с тренерским штабом есть свое видение игры. Благодаря тренировкам и спаррингам мы увидим, подходит ли к нашей модели игры тот или иной футболист. Только так. Но на сегодняшний день, я вижу, что это уже сформированная команда, я вижу в ней потенциал и надеюсь, что мы все вместе будем идти к поставленным целям.

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- Впереди учебно-тренировочное собрание в Турции. Какие планы на этот период?

- В начале собрания мы проведем тестирование игроков для понимания физического состояния, возможностей и порогов наших футболистов. Тренировки первой части собрания будут направлены на усовершенствование физической подготовки, а также на технико-тактические действия. Тактики будет много, нам ведь необходимо ознакомить футболистов с нашими требованиями. Они не во всем будут совпадать с теми подходами, которые были раньше, поэтому на это потребуется время. К тому же каждые четыре дня у нас запланированы спарринги. Выйдут такие минициклы.

По итогам первого сбора мы сделаем анализ, и в зависимости от результатов и готовности футболистов, возможно, в определенной степени скорректируем второй этап подготовки.

- На протяжении как минимум второй части чемпионата вы будете совмещать работу в клубе и в молодежной сборной Украины. Это, вероятно, будет непросто.

- Когда я принимал решение возглавить "Александрию", я был готов к работе. Я уверен, что у меня хватит сил, мотивации и времени на обе команды. По организационным моментам, на время игр сборной в чемпионате будет пауза. Все успеем.

- Какие планы у команды на вторую часть чемпионата?

- Мы общались с президентом клуба. И тренеры, и футболисты прекрасно знают поставленную задачу. Она не изменилась. Но лично меня сейчас интересует не только задача на этот сезон, но и будущее, которое будет дальше. Основная цель тренерского штаба – улучшить игру футболистов, а это ежедневный труд, потому что только своей игрой мы можем добиваться необходимых результатов в конкретном матче.