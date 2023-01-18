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Бывший главный тренер Руха вернулся в клуб в новой роли

Премьер-лига
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Бывший главный тренер Руха вернулся в клуб в новой роли

Фото: ФК Рух

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Бывший главный тренер "Руха" Иван Федык вернулся в структуру львовского клуба. Теперь 35-летний специалист будет занимать должность спортивного директора по футболу, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Федык будет координировать деятельность всех футбольных структур клуба, начиная от Академии до основной команды. Одной из задач новоиспеченного функционера станет контроль соблюдения философии и стратегии клуба в совершенствовании и развитии молодых футболистов. Кроме того, Иван Федик будет активно участвовать в селекционной работе "Руха", а также будет налаживать контакты с международными Академиями и клубами.

С июня 2020-го по август 2021-го он был главным тренером "Руха". Именно под его руководством команда дебютировала в УПЛ и в общей сложности провела 40 матчей.

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
fcrukh.com

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