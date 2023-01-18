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Днепр-1 может усилиться участником чемпионата мира-2022 - СМИ
На этой неделе он должен приехать в расположение клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Коста-Рики Рональд Матаррита может стать игроком "Днепра-1". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, на этой неделе 28-летний футболист должен появится в расположении днепровского клуба. Последние семь лет Матаррита выступал в МЛС - за "Нью-Йорк Сити" и "Цинциннати". В настоящее время костариканец находится в статусе свободного агента.
Номинально Матаррита - левый защитник, но может сыграть на любой позиции на фланге, в том числе амплуа вингера. На чемпионате мира-2022 в Катаре игрок провел 44 минуты: 17 - против Испании (0:7) и 27 - против Германии (2:4).
Ранее "Днепр-1" объявил о подписании правого бразильского защитника.
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