Первый вице-президент УАФ будет выполнять обязанности на общественных началах

Первый вице-президент УАФ Алан Плиев сообщил в своем Facebook, что дальше будет занимать должность на общественных началах.

"Уважаемые друзья, хочу вас проинформировать о том, что я оставляю должность первого вице-президента УАФ и буду занимать новую — первый вице-президент УАФ (на общественных началах). Я продолжаю работать на благо украинского футбола и прилагать максимум усилий для дальнейшей эффективной работы наших региональных гуманитарных штабов. Верю в близкую победу Украины над врагом и способствую этому в пределах своих сил и возможностей. Слава Украине", - написал он.

Ранее сообщалось, что у Плиева есть действующий и ныне активный российский паспорт. После чего он отреагировал на слухи в СМИ, заявив, что сжег этот документ в 2014 году.

К слову, работа на общественных началах - это когда работник выполняют свои трудовые обязанности без выплаты заработной платы.