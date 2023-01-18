  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый вице-президент УАФ будет выполнять обязанности на общественных началах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый вице-президент УАФ будет выполнять обязанности на общественных началах

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом он сообщил лично

Первый вице-президент УАФ будет выполнять обязанности на общественных началах

Фото: Facebook

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Алан Плиев сообщил в своем Facebook, что дальше будет занимать должность на общественных началах.

"Уважаемые друзья, хочу вас проинформировать о том, что я оставляю должность первого вице-президента УАФ и буду занимать новую — первый вице-президент УАФ (на общественных началах).

Я продолжаю работать на благо украинского футбола и прилагать максимум усилий для дальнейшей эффективной работы наших региональных гуманитарных штабов. Верю в близкую победу Украины над врагом и способствую этому в пределах своих сил и возможностей. Слава Украине", - написал он.

Ранее сообщалось, что у Плиева есть действующий и ныне активный российский паспорт. После чего он отреагировал на слухи в СМИ, заявив, что сжег этот документ в 2014 году.

К слову, работа на общественных началах - это когда работник выполняют свои трудовые обязанности без выплаты заработной платы.

Читайте такжеСобуцкий: Павелко – преступник, не думаю, что он выйдет сухим из воды
По теме
yellow-arrow
Черноморец назвал первых соперников на сборах в Турции
yellow-arrow
Металлист проведет сборы в Турции - клуб запланировал много спаррингов
yellow-arrow
Днепр-1 может усилиться участником чемпионата мира-2022 - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде