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Первый вице-президент УАФ будет выполнять обязанности на общественных началах
Об этом он сообщил лично
Фото: Facebook
Первый вице-президент УАФ Алан Плиев сообщил в своем Facebook, что дальше будет занимать должность на общественных началах.
"Уважаемые друзья, хочу вас проинформировать о том, что я оставляю должность первого вице-президента УАФ и буду занимать новую — первый вице-президент УАФ (на общественных началах).
Я продолжаю работать на благо украинского футбола и прилагать максимум усилий для дальнейшей эффективной работы наших региональных гуманитарных штабов. Верю в близкую победу Украины над врагом и способствую этому в пределах своих сил и возможностей. Слава Украине", - написал он.
Ранее сообщалось, что у Плиева есть действующий и ныне активный российский паспорт. После чего он отреагировал на слухи в СМИ, заявив, что сжег этот документ в 2014 году.
К слову, работа на общественных началах - это когда работник выполняют свои трудовые обязанности без выплаты заработной платы.
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