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Металлист проведет сборы в Турции - клуб запланировал много спаррингов
Харьковчане выйдут из отпуска 20 января
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист" проведет сборы в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона УПЛ.
Выход команды из отпуска намечен на 20 января, когда футболисты, тренерский штаб и персонал в полном составе соберутся в Ужгороде. Оттуда "Металлист" через пограничный пункт пропуска "Чоп (Тиса)" отправится автобусом в Будапешт, после чего самолетом направится в турецкую Анталию.
Желто-синие разместятся в Сиде (город в 75 км к западу от Анталии), в отеле Linda Resort 5* и будут тренироваться на полях местного спортивного комплекса.
Учебно-тренировочные сборы "Металлиста" в Турции будут разбиты на два двухнедельных отрезка. Завершающий этап сбора желто-синие проведут в Ужгороде, сосредоточившись на подготовке к календарному матчу УПЛ против львовского "Руха". Список игроков, отправляющихся на сборы, будет известен позже.
Отмечается, что в Турции "Металлист" сыграет большое количество спаррингов. Расписание этих матчей и информация о прямых трансляциях будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте клуба.
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