Черноморец назвал первых соперников на сборах в Турции

"Черноморец" опубликовал график январских контрольных матчей на сборе в Турции.

21 января "Черноморец" - "Спартак Варна" (Болгария). Начало - 16:00 по местному (15:00 по Киеву). Команда в прошлом году вернулась в высший болгарский футбольный дивизион после многолетнего перерыва.

26 января "Черноморец" - "Нови-Пазар" (Сербия). Время не указано. Коллектив идет шестым в сербской Суперлиге.

29 января "Черноморец" - "Малишева" (Косово). Игра пройдет в первой половине дня. Косовары в своем первенстве по итогам сезона 21/22 стали восьмыми. Восьмое место они занимают и после первого круга в сезоне 22/23.

29 января "Черноморец" - "Локомотив Ташкент" (Узбекистан). Встреча состоится ближе к вечеру. В течение сезонов 2016, 2017, 2018 годов "Локомотив" трижды выигрывал чемпионат своей страны.

Информация о трансляциях матчей одесситов на сборах будет размещено позже.