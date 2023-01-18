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Определены соперники. Минай проведет семь спаррингов на сборах в Турции

Премьер-лига
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Минайцы начали подготовку ко второй части сезона

Определены соперники. Минай проведет семь спаррингов на сборах в Турции

Фото: ФК Минай

Новина українською

Ровно через неделю, 25 января "Минай" отправится в Турцию рамках зимнего сбора. Команда Владимира Шарана сначала будет базироваться в Алании, а затем переедет в Анталию.

В период с 25 января по 18 февраля минайцы планируют провести семь контрольных игр.

Список спарринг-партнеров:

  • 29.01. "Спартак" Варна (Болгария)
  • 01.02. "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша)
  • 04.02. "Сараево" (Босния и Герцеговина)
  • 09.02. "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина)
  • 12.02. "Насаф" Карши (Узбекистан)
  • 15.02. "Макторал" Атакент (Казахстан)
  • 16.02. "Ауда" Кекова (Латвия)

Напомним, что "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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