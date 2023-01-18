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Определены соперники. Минай проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Минайцы начали подготовку ко второй части сезона
Фото: ФК Минай
Ровно через неделю, 25 января "Минай" отправится в Турцию рамках зимнего сбора. Команда Владимира Шарана сначала будет базироваться в Алании, а затем переедет в Анталию.
В период с 25 января по 18 февраля минайцы планируют провести семь контрольных игр.
Список спарринг-партнеров:
- 29.01. "Спартак" Варна (Болгария)
- 01.02. "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша)
- 04.02. "Сараево" (Босния и Герцеговина)
- 09.02. "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина)
- 12.02. "Насаф" Карши (Узбекистан)
- 15.02. "Макторал" Атакент (Казахстан)
- 16.02. "Ауда" Кекова (Латвия)
Напомним, что "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков.
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Источник:fcminaj.com
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