  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сбор в Турции, семь спаррингов. Известны планы Миная во время зимней паузы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сбор в Турции, семь спаррингов. Известны планы Миная во время зимней паузы

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы уже вышли из отпуска

Сбор в Турции, семь спаррингов. Известны планы Миная во время зимней паузы

Фото: fcminaj.com

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 16-го января, закарпатский "Минай" вышел из отпуска и провел первую тренировку в рамках процесса подготовки ко второй части УПЛ.

Также клуб объявил свои планы на все зимнее окно. 25-го января в рамках зимнего сбора "Минай" отправится в Турцию. Команда Владимира Шарана сначала будет базироваться в Алании, а затем переедет в Анталию.

В период с 25-го января по 18-е февраля минайцы планируют провести 7 контрольных игр.

Список спарринг-партнеров закарпатцев:

  • 29.01. "Спартак" Варна (Болгария);
  • 01.02. "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша);
  • 04.02. "Сараево" (Босния и Герцеговина);
  • 09.02. "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина);
  • 12.02. "Насаф" Карши (Узбекистан);
  • 15.02. "Макторал" Атакент (Казахстан);
  • 16.02. "Ауда" Кекова (Латвия).

Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на 13 месте УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО
yellow-arrow
Официально. Адеринсола Эсеола стал футболистом ПФК Львов
yellow-arrow
Определены соперники. Минай проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде