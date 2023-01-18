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Сбор в Турции, семь спаррингов. Известны планы Миная во время зимней паузы
Закарпатцы уже вышли из отпуска
Фото: fcminaj.com
В понедельник, 16-го января, закарпатский "Минай" вышел из отпуска и провел первую тренировку в рамках процесса подготовки ко второй части УПЛ.
Также клуб объявил свои планы на все зимнее окно. 25-го января в рамках зимнего сбора "Минай" отправится в Турцию. Команда Владимира Шарана сначала будет базироваться в Алании, а затем переедет в Анталию.
В период с 25-го января по 18-е февраля минайцы планируют провести 7 контрольных игр.
- 29.01. "Спартак" Варна (Болгария);
- 01.02. "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша);
- 04.02. "Сараево" (Босния и Герцеговина);
- 09.02. "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина);
- 12.02. "Насаф" Карши (Узбекистан);
- 15.02. "Макторал" Атакент (Казахстан);
- 16.02. "Ауда" Кекова (Латвия).
Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на 13 месте УПЛ.
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