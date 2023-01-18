Сбор в Турции, семь спаррингов. Известны планы Миная во время зимней паузы

В понедельник, 16-го января, закарпатский "Минай" вышел из отпуска и провел первую тренировку в рамках процесса подготовки ко второй части УПЛ.

Также клуб объявил свои планы на все зимнее окно. 25-го января в рамках зимнего сбора "Минай" отправится в Турцию. Команда Владимира Шарана сначала будет базироваться в Алании, а затем переедет в Анталию.

В период с 25-го января по 18-е февраля минайцы планируют провести 7 контрольных игр.

Список спарринг-партнеров закарпатцев:

29.01. "Спартак" Варна (Болгария);

"Спартак" Варна (Болгария); 01.02 . "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша);

. "Подбескидзе" Бельско-Бяла (Польша); 04.02 . "Сараево" (Босния и Герцеговина);

. "Сараево" (Босния и Герцеговина); 09.02 . "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина);

. "Вележ" Мостара (Босния и Герцеговина); 12.02 . "Насаф" Карши (Узбекистан);

. "Насаф" Карши (Узбекистан); 15.02. "Макторал" Атакент (Казахстан);

"Макторал" Атакент (Казахстан); 16.02. "Ауда" Кекова (Латвия).

Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на 13 месте УПЛ.