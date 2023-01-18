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Новичок Днепра-1 Хайнер: В Бразилии говорят, что Россия полностью виновата в том, что происходит
Бразилец высказал свое мнение о войне в Украине
scdnipro1.com.ua
Новичок "
– Что ты знаешь о войне в Украине? Не было ли опасений перед подписанием контракта?
– Да, я знаю, что на вашу страну напали и она ведет войну. В этом аспекте решение было нелегким, но после разговоров с агентом и представителями клуба я согласился. Я готов играть в Украине.
– Что люди в Бразилии говорят о войне?
– Если в нескольких словах: Россия полностью виновата в том, что происходит, и у ваших людей нет другого выхода, кроме как бороться.
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