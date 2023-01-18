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Новичок Днепра-1 Хайнер: В Бразилии говорят, что Россия полностью виновата в том, что происходит

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец высказал свое мнение о войне в Украине

Новичок Днепра-1 Хайнер: В Бразилии говорят, что Россия полностью виновата в том, что происходит

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Новичок "Днепра-1" бразилец Хайнер поделился мыслями по поводу вторжения России на территорию Украины.

– Что ты знаешь о войне в Украине? Не было ли опасений перед подписанием контракта?

– Да, я знаю, что на вашу страну напали и она ведет войну. В этом аспекте решение было нелегким, но после разговоров с агентом и представителями клуба я согласился. Я готов играть в Украине.

– Что люди в Бразилии говорят о войне?

– Если в нескольких словах: Россия полностью виновата в том, что происходит, и у ваших людей нет другого выхода, кроме как бороться.

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В статье: СК Днепр-1 Хайнер
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Источник:
СК Дніпро-1

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