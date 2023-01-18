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Судаков вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек восстановился после травмы
Фото: shakhtar.com
Хавбек "
Футболист на общекомандных занятиях отрабатывал удары и передачи.
Отметим, что Георгий в ноябре перенес плановую операцию на мышцах голени.
В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отличившись одним голом и шестью результативными передачами.
???? Повернення Судакова до загальної групи, відпрацювання передач та ударів.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 18, 2023
Дивіться, як «Шахтар» провів тренування на зборах у середу.#Shakhtar pic.twitter.com/emUoZA9mlZ
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