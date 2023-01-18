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Судаков вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Хавбек восстановился после травмы

Судаков вернулся в общую группу Шахтера

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба "горняков".

Футболист на общекомандных занятиях отрабатывал удары и передачи.

Отметим, что Георгий в ноябре перенес плановую операцию на мышцах голени.

В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отличившись одним голом и шестью результативными передачами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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