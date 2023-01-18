Игроки Ворсклы встретились с воином ВСУ

Футболисты "Ворсклы" встретились и приветствовали воина ВСУ. Военнослужащий сначала приветствовал команду, а затем тесно пообщался с футболистами. Также игроки "Ворсклы" расписались на флаге, который отправится к защитникам Украины.

Отметим, что "Ворскла" из-за большой войны вынуждена была первую часть УПЛ 2022/23 проводить не в Полтаве. Ее домашним стадионом была "Минай-Арена".