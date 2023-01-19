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Бывший форвард Шахтера продолжит карьеру в клубе из Аргентины
Факундо Феррейра перебрался на родину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Факундо Феррейра продолжит карьеру на родине. 31-летний футболист перешел в "Аргентинтос Хуниорс", сообщает пресс-служба команды.
Форвард заключил соглашение с аргентинским клубом до конца 2023 года.
До этого его контракт принадлежал мексиканской "Тихуане", но играл он в Аргентине за "Индепендьенте". Напомним, что на протяжении четырех лет Феррейра играл в составе "Шахтера". Также выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл" и "Эспаньол". Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.
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