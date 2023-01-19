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Металлист 1925 возьмет на сбор четырех игроков юношеской команды

Премьер-лига
(1 голосов)

У игроков будет шанс проявить себя

Металлист 1925 возьмет на сбор четырех игроков юношеской команды

Фото: metalist1925.com

Новина українською

В пятницу, 20 января "Металлист 1925" отправится в Турцию для подготовки ко второй части сезона. Вместе с главной командой на зарубежный сбор полетят четверо игроков юношеского состава харьковчан.

А именно: полузащитники Самуэль Обинайя, Леонардо Казаес, Игорь Ногейро и нападающий Владислав Островский. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Отметим, что отсутствует Андрей Борячук, который провел первую часть сезона в составе харьковчан (восемь матчей, три гола). Украинский нападающий пока находится в расположении "Шахтера" – "горняки" отозвали игрока с аренды.

Напомним, во время турецкой части подготовки "Металлист 1925" запланировал сыграть как минимум шесть товарищеских матчей.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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