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Металлист 1925 возьмет на сбор четырех игроков юношеской команды
У игроков будет шанс проявить себя
Фото: metalist1925.com
В пятницу, 20 января "Металлист 1925" отправится в Турцию для подготовки ко второй части сезона. Вместе с главной командой на зарубежный сбор полетят четверо игроков юношеского состава харьковчан.
А именно: полузащитники Самуэль Обинайя, Леонардо Казаес, Игорь Ногейро и нападающий Владислав Островский. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Отметим, что отсутствует Андрей Борячук, который провел первую часть сезона в составе харьковчан (восемь матчей, три гола). Украинский нападающий пока находится в расположении "Шахтера" – "горняки" отозвали игрока с аренды.
Напомним, во время турецкой части подготовки "Металлист 1925" запланировал сыграть как минимум шесть товарищеских матчей.
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