Металлист 1925 возьмет на сбор четырех игроков юношеской команды

В пятницу, 20 января "Металлист 1925" отправится в Турцию для подготовки ко второй части сезона. Вместе с главной командой на зарубежный сбор полетят четверо игроков юношеского состава харьковчан.

А именно: полузащитники Самуэль Обинайя, Леонардо Казаес, Игорь Ногейро и нападающий Владислав Островский. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Отметим, что отсутствует Андрей Борячук, который провел первую часть сезона в составе харьковчан (восемь матчей, три гола). Украинский нападающий пока находится в расположении "Шахтера" – "горняки" отозвали игрока с аренды.

Напомним, во время турецкой части подготовки "Металлист 1925" запланировал сыграть как минимум шесть товарищеских матчей.