Ванат: Цыганков был одним из лидеров Динамо, его будет не хватать

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона. После вчерашней вечерней тренировки форвард "бело-синих" Владислав Ванат рассказал об ожиданиях от предстоящих сборов.

– Какие ты ставишь перед собой цели на зимние тренировочные сборы?

– Как всегда выходить и забивать голы. Помогать команде выигрывать.

– Какое настроение у команды?

– Все настроены на работу и максимально выкладываться.

– Виктор Цыганков перешел в "Жирону". Как отреагировали в команде на его уход?

– Все пожелали ему удачи и надеемся, что в будущем встретимся.

– Команде не будет его хватать?

– Конечно, это был один из лидеров команды, который делал результат. Теперь нужно искать для него замену.

– В то же время с аренды вернулся Назарий Волошин. Его возвращение усилит команду?

– Да, это хороший игрок. За эти полгода он себя хорошо проявил. Я рад, что он вернулся, – сказал Ванат.