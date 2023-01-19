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Ванат: Цыганков был одним из лидеров Динамо, его будет не хватать

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевлянам придется искать для него замену

Ванат: Цыганков был одним из лидеров Динамо, его будет не хватать

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона. После вчерашней вечерней тренировки форвард "бело-синих" Владислав Ванат рассказал об ожиданиях от предстоящих сборов.

– Какие ты ставишь перед собой цели на зимние тренировочные сборы?

– Как всегда выходить и забивать голы. Помогать команде выигрывать.

– Какое настроение у команды?

– Все настроены на работу и максимально выкладываться.

– Виктор Цыганков перешел в "Жирону". Как отреагировали в команде на его уход?

– Все пожелали ему удачи и надеемся, что в будущем встретимся.

– Команде не будет его хватать?

– Конечно, это был один из лидеров команды, который делал результат. Теперь нужно искать для него замену.

– В то же время с аренды вернулся Назарий Волошин. Его возвращение усилит команду?

– Да, это хороший игрок. За эти полгода он себя хорошо проявил. Я рад, что он вернулся, – сказал Ванат.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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