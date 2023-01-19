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Тренер Металлиста 1925: Если зимой не будет новичков, то ничего страшного
Руководство клуба работает в трансферном направлении
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о кадровых пожеланиях и задачах для команды на вторую часть сезона.
– Стоит ли ожидать от клуба какой-то трансферной активности?
– Некоторые наши пожелания мы сказали руководству, они пошли нам на встречу. Думаю, что они сейчас работают в этом направлении. Но, опять же, если не будет новичков, мы полностью уверены в ребятах, которые есть в команде, доверие есть, ничего страшного не произойдет.
– По мнению тренерского штаба, на каких позициях нужно было бы расширить кадровый потенциал?
– Каждый тренер, наверное, скажет, что хотел бы усиления на каждую позицию. Но наши пожелания, как я уже говорил, руководство знает, они работают в этом направлении, и я думаю, что усиление будет. А если не будет – то вообще ничего страшного.
– Какую задачу будете ставить перед командой на вторую часть чемпионата?
– Прогрессировать. Прогрессировать в игровом плане – это самое главное. И еще развитие клуба, развитие команды. Если футболисты будут все делать так, как они делают сейчас, я думаю, что мы на правильном пути, и все будет хорошо, - сказал Голодюк.
Ранее мы писали, что "Металлист 1925" возьмет на сбор в Турцию четырех игроков юношеской команды.
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