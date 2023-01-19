Тренер Металлиста 1925: Если зимой не будет новичков, то ничего страшного

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о кадровых пожеланиях и задачах для команды на вторую часть сезона.

– Стоит ли ожидать от клуба какой-то трансферной активности?

– Некоторые наши пожелания мы сказали руководству, они пошли нам на встречу. Думаю, что они сейчас работают в этом направлении. Но, опять же, если не будет новичков, мы полностью уверены в ребятах, которые есть в команде, доверие есть, ничего страшного не произойдет.

– По мнению тренерского штаба, на каких позициях нужно было бы расширить кадровый потенциал?

– Каждый тренер, наверное, скажет, что хотел бы усиления на каждую позицию. Но наши пожелания, как я уже говорил, руководство знает, они работают в этом направлении, и я думаю, что усиление будет. А если не будет – то вообще ничего страшного.

– Какую задачу будете ставить перед командой на вторую часть чемпионата?

– Прогрессировать. Прогрессировать в игровом плане – это самое главное. И еще развитие клуба, развитие команды. Если футболисты будут все делать так, как они делают сейчас, я думаю, что мы на правильном пути, и все будет хорошо, - сказал Голодюк.

Ранее мы писали, что "Металлист 1925" возьмет на сбор в Турцию четырех игроков юношеской команды.