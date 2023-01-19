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Кривбасс отправился на заграничный сбор. Команда пересечет границу автобусом в Закарпатской области
Уже завтра, 20-го января, криворожцы должны быть в Турции
Фото: ФК Кривбас
Криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска и начал активную подготовку ко второй части сезона 2022/23. Сегодня, 19-го января, криворожцы прибыли в Ужгород, откуда отправятся на границу, пересекут её, а затем возьмут курс на турецкий Белек.
На сборах "Кривбасс" сыграет девять контрольных матчей против команд из европейских высших дивизионов. Первый спарринг запланирован на 24-е января.
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19.01.2023 в 15:06
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