Кривбасс отправился на заграничный сбор. Команда пересечет границу автобусом в Закарпатской области

Криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска и начал активную подготовку ко второй части сезона 2022/23. Сегодня, 19-го января, криворожцы прибыли в Ужгород, откуда отправятся на границу, пересекут её, а затем возьмут курс на турецкий Белек.

На сборах "Кривбасс" сыграет девять контрольных матчей против команд из европейских высших дивизионов. Первый спарринг запланирован на 24-е января.