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Кривбасс отправился на заграничный сбор. Команда пересечет границу автобусом в Закарпатской области

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже завтра, 20-го января, криворожцы должны быть в Турции

Кривбасс отправился на заграничный сбор. Команда пересечет границу автобусом в Закарпатской области

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска и начал активную подготовку ко второй части сезона 2022/23. Сегодня, 19-го января, криворожцы прибыли в Ужгород, откуда отправятся на границу, пересекут её, а затем возьмут курс на турецкий Белек.

На сборах "Кривбасс" сыграет девять контрольных матчей против команд из европейских высших дивизионов. Первый спарринг запланирован на 24-е января.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (1)
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caso29
19.01.2023 в 15:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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