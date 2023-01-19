Металлист объявил планы на первый заграничный сбор. Будет пять спаррингов

Харьковский "Металлист" в процессе подготовки ко второй части сезона проведет заграничные сборы. Один из них состоится в Турции и продлится две недели. В течение этого времени харьковчане планируют провести пять спаррингов.

"Металлист" - "ГКС Катовицы" (Катовицы, Польша) - 25 января ;

; "Металлист" - "Локомотив" (София, Болгария) - 28 января ;

; "Металлист" - "Тузла Сити" (Тузла, Босния и Герцеговина) - 31 января ;

; "Металлист" - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - 3 февраля ;

; "Металлист" - "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан) - 7 февраля.

Информацию о точном начале матчей клуб обещает обнародовать позже.