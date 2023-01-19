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Металлист объявил планы на первый заграничный сбор. Будет пять спаррингов
В Турции
фото - Олександр Приходько
Харьковский "Металлист" в процессе подготовки ко второй части сезона проведет заграничные сборы. Один из них состоится в Турции и продлится две недели. В течение этого времени харьковчане планируют провести пять спаррингов.
- "Металлист" - "ГКС Катовицы" (Катовицы, Польша) - 25 января;
- "Металлист" - "Локомотив" (София, Болгария) - 28 января;
- "Металлист" - "Тузла Сити" (Тузла, Босния и Герцеговина) - 31 января;
- "Металлист" - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - 3 февраля;
- "Металлист" - "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан) - 7 февраля.
Информацию о точном начале матчей клуб обещает обнародовать позже.
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Источник:ФК Металіст
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