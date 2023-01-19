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Львов официально подтвердил аренду полузащитника киевского Динамо
Последние полгода провел в Заре
Фото - ФК Львів / автор невідомий
ФК "Львов" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником киевского "Динамо" Ахмедом Алибековым. Соглашение заключено в форме аренды сроком на один год.
Последние полгода Ахмед Алибеков провел в аренде в луганской "Заре. Он является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2018-м году Алибеков дебютировал в УПЛ в составе киевского "Динамо". В период 2019-20 гг. выступал на правах аренды за "Слован" (Либерец), после чего вернулся в Киев. Последним клубом Ахмеда была луганская "Заря".
Выступал за юношеские сборные Украины всех возрастов, а также за молодежную сборную Украины. В составе столичного клуба футболист стал Чемпионом Украины и Обладателем Кубка Украины (2020/21).
Во "Льве" Алибеков будет выступать под шестым номером.
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