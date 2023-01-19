Источник: Футболист сборной Коста-Рики – в шаге от перехода в Днепр-1

Защитник сборной Коста-Рики Рональд Маттарита находится в шаге от перехода в "Днепр-1". Как отмечает ресурс FCDNIPRO.COM, футболист в ближайшие дни подпишет с лидером УПЛ контракт. Все детали уже согласованы.

Отметим, что Маттарита выступает на позиции левого защитника.

На состоявшемся в Катаре чемпионате мира 2022 Маттарита отыграл два матча за сборную Коста-Рики.