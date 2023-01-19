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Аргентинец Бланко прибыл на сбор Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Аргентинец снова в обойме

Аргентинец Бланко прибыл на сбор Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Аргентинский хавбек Доминго Бланко прибыл в расположение "Днепра-1" на сбор.

Начало подготовки он пропустил по семейным обстоятельствам, и сейчас присоединился к работе.

Напомним, что остаток осенней части сезона Бланко пропустил из-за травмы, но сейчас уже может работать без ограничений.

Также отметим, что завтра, 20 января, "Днепр-1" проведет контрольный матч с польским "Ракувом".

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В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
СК Дніпро-1

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