Аргентинец Бланко прибыл на сбор Днепра-1

Аргентинский хавбек Доминго Бланко прибыл в расположение " Днепра-1 " на сбор.

Начало подготовки он пропустил по семейным обстоятельствам, и сейчас присоединился к работе.

Напомним, что остаток осенней части сезона Бланко пропустил из-за травмы, но сейчас уже может работать без ограничений.

Также отметим, что завтра, 20 января, "Днепр-1" проведет контрольный матч с польским "Ракувом".