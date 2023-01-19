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Аргентинец Бланко прибыл на сбор Днепра-1
Аргентинец снова в обойме
scdnipro1.com.ua
Аргентинский хавбек Доминго Бланко прибыл в расположение "
Начало подготовки он пропустил по семейным обстоятельствам, и сейчас присоединился к работе.
Напомним, что остаток осенней части сезона Бланко пропустил из-за травмы, но сейчас уже может работать без ограничений.
Также отметим, что завтра, 20 января, "Днепр-1" проведет контрольный матч с польским "Ракувом".
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Источник:СК Дніпро-1
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