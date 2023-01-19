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Буряк: Не исключаю, что Ракицкий еще в сборную Украины сможет вернуться
Защитник вернулся в Шахтер
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк поделился мнениями
"Он покинул россию, как только она начала полномасштабную агрессию против Украины. Все, что мог на тот момент, он и сделал. В "Шахтер" Ракицкий вернулся с чемпионата Турции. Он многое в свое время сделал для "горняков" и для сборной Украины.
Относительно формы Ракицкого, это должен оценить тренер, рассчитывали же на что-то, когда его подписывали и знали, что в "Шахтере" есть талантливые молодые защитники… Ракицкий – не ребенок, и понимает, что его взяли не для того, чтобы просто трудоустроить. Не исключаю, что он еще в сборную Украины сможет вернуться", - сказал Буряк.
Напомним, что Ракицкий подписал контракт с "горняками" до конца сезона.
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