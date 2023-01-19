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Буряк: Не исключаю, что Ракицкий еще в сборную Украины сможет вернуться

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник вернулся в Шахтер

Буряк: Не исключаю, что Ракицкий еще в сборную Украины сможет вернуться

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк поделился мнениями о возвращении Ярослава Ракицкого в "Шахтер".

"Он покинул россию, как только она начала полномасштабную агрессию против Украины. Все, что мог на тот момент, он и сделал. В "Шахтер" Ракицкий вернулся с чемпионата Турции. Он многое в свое время сделал для "горняков" и для сборной Украины.

Относительно формы Ракицкого, это должен оценить тренер, рассчитывали же на что-то, когда его подписывали и знали, что в "Шахтере" есть талантливые молодые защитники… Ракицкий – не ребенок, и понимает, что его взяли не для того, чтобы просто трудоустроить. Не исключаю, что он еще в сборную Украины сможет вернуться", - сказал Буряк.

Напомним, что Ракицкий подписал контракт с "горняками" до конца сезона.

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В статье: Ярослав Ракицкий Леонид Буряк Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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