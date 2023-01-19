Буряк: Не исключаю, что Ракицкий еще в сборную Украины сможет вернуться

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк поделился мнениями о возвращении Ярослава Ракицкого в "Шахтер" .

"Он покинул россию, как только она начала полномасштабную агрессию против Украины. Все, что мог на тот момент, он и сделал. В "Шахтер" Ракицкий вернулся с чемпионата Турции. Он многое в свое время сделал для "горняков" и для сборной Украины.

Относительно формы Ракицкого, это должен оценить тренер, рассчитывали же на что-то, когда его подписывали и знали, что в "Шахтере" есть талантливые молодые защитники… Ракицкий – не ребенок, и понимает, что его взяли не для того, чтобы просто трудоустроить. Не исключаю, что он еще в сборную Украины сможет вернуться", - сказал Буряк.