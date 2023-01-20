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Украинские арбитры проведут учебно-тренировочные сборы в Ужгороде и Киеве
Судьи будут готовиться ко второй части сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинская ассоциация футбола рассказала о планах подготовки бригад арбитров ко второй части сезона.
Медицинское обследование судей ФИФА пройдет в Киеве с 24 января по 8 февраля. Учебно-тренировочный сбор рефери украинской Премьер-лиги запланирован с 20 по 25 февраля и состоится в Ужгороде. Арбитры матчей юношеского первенства пройдут сбор с 27 февраля по 1 марта в Киеве.
Напомним, соревнования в УПЛ возобновятся 25 февраля перенесенным матчем 6-го тура между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925". Вторая часть сезона в Первой и Второй лигах начнется 8 апреля.
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