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Украинские арбитры проведут учебно-тренировочные сборы в Ужгороде и Киеве

Премьер-лига
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Судьи будут готовиться ко второй части сезона

Украинские арбитры проведут учебно-тренировочные сборы в Ужгороде и Киеве

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская ассоциация футбола рассказала о планах подготовки бригад арбитров ко второй части сезона.

Медицинское обследование судей ФИФА пройдет в Киеве с 24 января по 8 февраля. Учебно-тренировочный сбор рефери украинской Премьер-лиги запланирован с 20 по 25 февраля и состоится в Ужгороде. Арбитры матчей юношеского первенства пройдут сбор с 27 февраля по 1 марта в Киеве.

Напомним, соревнования в УПЛ возобновятся 25 февраля перенесенным матчем 6-го тура между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925". Вторая часть сезона в Первой и Второй лигах начнется 8 апреля.

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В статье: арбитры УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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