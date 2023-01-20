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Голодюк: У нас с Эдмаром одинаковое видение футбола
Единомышленники
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал, как ему работается в тандеме с Эдмаром.
– Как оно, тренировать тех, с кем еще год назад играли вместе?
– Прекрасно. Это и весь ответ.
– А как работается вместе с Эдмаром?
– Тоже прекрасно. Мы с ним единомышленники. У нас одинаковое видение футбола, которое мы хотим воплотить в команде. Против Эдмара было очень интересно и приятно играть, тренировать с ним вместе не менее приятно, – приводит слова Голодюка официальный сайт харьковчан.
Напомним, "Металлист 1925" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 14 матчах. Ранее мы писали, что харьковский клуб возьмет на сбор в Турцию четырех игроков юношеской команды.
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