Металлист 1925 проведет 9 спаррингов – имена пяти соперников уже известны

Сегодня вечером, 20 января, "Металлист 1925" автобусом отправится в Варшаву, откуда вылетит в Турцию на вторую часть зимних сборов. Там подопечные Эдмара и Олега Голодюка сыграют, предварительно, 9 контрольных поединков.

Уже известно о пяти соперниках харьковчан на турецком сборе. Первый поединок в 2023-м году команда сыграет против представителя сербской Суперлиги - "Раднички" из города Ниш. Игра состоится 27 января.

Также известны имена еще четырех соперников "Металлиста 1925". 30 января будет игра против болгарского "Хебиру", 3 февраля соперником харьковчан станет клуб из Северной Македонии - "Гостивар". 7 февраля команда сыграет с грузинским "Колхети-1913", а на 14 февраля запланирован матч против представителя Узбекистана - АГМК.

Проведение еще нескольких контрольных матчей согласовывается. Имена соперников будут сообщены дополнительно.