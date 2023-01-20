Болельщики Арсенала угрожали Срне из-за перехода Мудрика в Челси

Болельщики лондонского "Арсенала" угрожали директору по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срне.

Легенда "горняков" в интервью The Guardian рассказал, что получал оскорбительные сообщения от фанатов "канониров", содержавшие угрозы смертью. Они считали, что именно Срна саботировал переход вингера Михаила Мудрика в "Арсенал", способствуя его трансферу в "Челси".

Напомним, долгое время основным претендентом на 22-летнего Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера". Украинец перешел в стан "синих", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.