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Болельщики Арсенала угрожали Срне из-за перехода Мудрика в Челси

Премьер-лига
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Хорват получал сообщения с угрозами смерти

Болельщики Арсенала угрожали Срне из-за перехода Мудрика в Челси

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Болельщики лондонского "Арсенала" угрожали директору по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срне.

Легенда "горняков" в интервью The Guardian рассказал, что получал оскорбительные сообщения от фанатов "канониров", содержавшие угрозы смертью. Они считали, что именно Срна саботировал переход вингера Михаила Мудрика в "Арсенал", способствуя его трансферу в "Челси".

Напомним, долгое время основным претендентом на 22-летнего Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера". Украинец перешел в стан "синих", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

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В статье: Дарио Срна Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 11:45
Ця мерзенна потвора примудряється нажити ворогів скрізь, де зʼявляється. Тільки глори шахти його люблять, що не дивно... вони і ахмєтку боготворять )
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