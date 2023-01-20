Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Арсенала угрожали Срне из-за перехода Мудрика в Челси
Хорват получал сообщения с угрозами смерти
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Болельщики лондонского "Арсенала" угрожали директору по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срне.
Легенда "горняков" в интервью The Guardian рассказал, что получал оскорбительные сообщения от фанатов "канониров", содержавшие угрозы смертью. Они считали, что именно Срна саботировал переход вингера Михаила Мудрика в "Арсенал", способствуя его трансферу в "Челси".
Напомним, долгое время основным претендентом на 22-летнего Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера". Украинец перешел в стан "синих", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб
- Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча
- Официально: Цыганков перешел в Жирону
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО