Донецкий Шахтер убрал российский язык на своем официальном сайте

На официальном сайте донецкого "Шахтера" больше нет русскоязычной версии. Ранее она была доступна.

Отныне у читателей будет возможность просматривать материалы "горняков" только в трех языковых версиях - украинском, английском и польском. Русского языка в списке уже нет.

Напомним, в настоящее время "Шахтер" находится в Турции, где готовится ко второй части сезона. Сегодня, 20 января, команда Игора Йовичевича сыграет первый товарищеский матч. В соперниках - венская "Аустрия".