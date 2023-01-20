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Донецкий Шахтер убрал российский язык на своем официальном сайте

Премьер-лига
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(1 голосов)

Правильное решение

Донецкий Шахтер убрал российский язык на своем официальном сайте

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

На официальном сайте донецкого "Шахтера" больше нет русскоязычной версии. Ранее она была доступна.

Отныне у читателей будет возможность просматривать материалы "горняков" только в трех языковых версиях - украинском, английском и польском. Русского языка в списке уже нет.

Напомним, в настоящее время "Шахтер" находится в Турции, где готовится ко второй части сезона. Сегодня, 20 января, команда Игора Йовичевича сыграет первый товарищеский матч. В соперниках - венская "Аустрия".

Донецкий Шахтер убрал российский язык на своем официальном сайте - изображение 1

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 14:59
Зато придбав расийского ватника сракицкого. Так что ничья.
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romajan (Киев)
20.01.2023 в 14:21
Коли ua-football прибере?
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