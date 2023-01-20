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Донецкий Шахтер убрал российский язык на своем официальном сайте
Правильное решение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
На официальном сайте донецкого "Шахтера" больше нет русскоязычной версии. Ранее она была доступна.
Отныне у читателей будет возможность просматривать материалы "горняков" только в трех языковых версиях - украинском, английском и польском. Русского языка в списке уже нет.
Напомним, в настоящее время "Шахтер" находится в Турции, где готовится ко второй части сезона. Сегодня, 20 января, команда Игора Йовичевича сыграет первый товарищеский матч. В соперниках - венская "Аустрия".
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