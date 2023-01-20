Днепр-1 проиграл в спарринге команде украинского легионера

"Днепр-1" в товарищеском матче на сборе в Турции уступил польскому "Ракуву", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин.

Днепрянам удалось забить единственный мяч при счете 0:2. На 72-й минуте встречи отличился полузащитник Вячеслав Танковский. Впрочем, последнее слово все равно было за "Ракувом" - 3:1.

Напомним, что команда Александра Кучера сыграла уже третий спарринг на турецком сборе. В первой контрольной игре днепряне сыграли вничью с тбилисским "Динамо" (3:3), а во второй - одержали победу над "Пахтакором" (3:0).

Контрольный матч

"Днепр-1" - "Ракув" 1:3

Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65 (пенальти), Петрасек, 80.

"Днепр-1": Кинарейкин, Хайнер, Гомес, Сарапий, Сваток, Бабенко, Когут, Пихаленок, Назаренко, Гуцуляк, Довбик.

"Ракув": Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Берггрен, Тудор, Лопес, Гутковскис, Кун, Новак, Папаниколау