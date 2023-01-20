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Двое футболистов Металлиста 1925 покинули команду
Сотрудничество прекращено по согласию обеих сторон
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" попрощался с двумя футболистами. Команду покидает нападающий Илья Зубков и полузащитник Артем Дудик.
Сотрудничество с обоими футболистами прекращено по согласию обеих сторон.
24-летний форвард Илья Зубков стал игроком харьковской команды в сентябре 2021 года. С тех пор появлялся на поле в семнадцати поединках, отличившихся одним забитым мячом.
26-летний полузащитник Артем Дудик стал игроком "Металлиста 1925" летом прошлого года. В первом круге чемпионата выходил на поле в трех поединках. Результативными действиями не отличался.
Клуб поблагодарил игроков за работу.
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