Двое футболистов Металлиста 1925 покинули команду

"Металлист 1925" попрощался с двумя футболистами. Команду покидает нападающий Илья Зубков и полузащитник Артем Дудик.

Сотрудничество с обоими футболистами прекращено по согласию обеих сторон.

24-летний форвард Илья Зубков стал игроком харьковской команды в сентябре 2021 года. С тех пор появлялся на поле в семнадцати поединках, отличившихся одним забитым мячом.

26-летний полузащитник Артем Дудик стал игроком "Металлиста 1925" летом прошлого года. В первом круге чемпионата выходил на поле в трех поединках. Результативными действиями не отличался.

Клуб поблагодарил игроков за работу.