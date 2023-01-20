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Шахтер - Аустрия: онлайн-трансляция первого матча горняков в 2023 году. ВИДЕО

Премьер-лига
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Команда Игоря Йовичевича проведет контрольный матч в рамках подготовки ко второй части сезона

Шахтер - Аустрия: онлайн-трансляция первого матча горняков в 2023 году. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 января, донецкий "Шахтер" проведет первый матч в 2023 году. Соперником команды Игоря Йовичевича в контрольном матче станет "Аустрия" из Вены.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аустрия" на сборах в Турции, который стартует в 16:30:

Напомним, "Шахтер" продал своего полузащитника Михаила Мудрика в лондонский "Челси", а также - вернул в свои ряды одиозного защитника Ярослава Ракицкого.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аустрия (Вена)
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