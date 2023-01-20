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Шахтер - Аустрия: онлайн-трансляция первого матча горняков в 2023 году. ВИДЕО
Команда Игоря Йовичевича проведет контрольный матч в рамках подготовки ко второй части сезона
Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 20 января, донецкий "Шахтер" проведет первый матч в 2023 году. Соперником команды Игоря Йовичевича в контрольном матче станет "Аустрия" из Вены.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аустрия" на сборах в Турции, который стартует в 16:30:
Напомним, "Шахтер"
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