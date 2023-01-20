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Президент Вереса: Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах
Позиция клуба неизменна
Фото: НК Верес
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин выразил надежду увидеть болельщиков на трибунах стадиона "Авангард" в Ровно весной.
"В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы все-таки надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна - просим, чтобы ответственность за принятие таких решений относительно количества зрителей на трибунах передали местным военным администрациям.
В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия. Поэтому такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве.
Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Ибо футбол – для зрителей и болельщиков", - сказал Надеин в клубной пресс-службе.
Напомним, "Верес" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 17 очков в 15 матчах.
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