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Президент Вереса: Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах

Премьер-лига
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Позиция клуба неизменна

Президент Вереса: Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин выразил надежду увидеть болельщиков на трибунах стадиона "Авангард" в Ровно весной.

"В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы все-таки надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна - просим, чтобы ответственность за принятие таких решений относительно количества зрителей на трибунах передали местным военным администрациям.

В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия. Поэтому такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве.

Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Ибо футбол – для зрителей и болельщиков", - сказал Надеин в клубной пресс-службе.

Напомним, "Верес" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 17 очков в 15 матчах.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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