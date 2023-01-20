Президент Вереса: Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин выразил надежду увидеть болельщиков на трибунах стадиона "Авангард" в Ровно весной.

"В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы все-таки надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна - просим, чтобы ответственность за принятие таких решений относительно количества зрителей на трибунах передали местным военным администрациям.

В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия. Поэтому такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве.

Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Ибо футбол – для зрителей и болельщиков", - сказал Надеин в клубной пресс-службе.