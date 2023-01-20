Без Трубина, с Борячуком и грузинским новичком в основе. Известный состав Шахтера на спарринг с Аустрией

Донецкий "Шахтер" сегодня, 20-го января, проведет свой первый спарринг во время зимних сборов, предшествующих возобновлению сезона 2022/23. "Горняки" в Турции сыграют против венской "Аустрии".

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич выбрал такой стартовый состав на поединок:

Шевченко, Гочолеишвили, Козик, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.

В список резервистов попали: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.

Напомним, что начало игры – в 16:30. На UA-Футболе состоится прямая онлайн видеотрансляция матча.