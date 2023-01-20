Бакалов вернулся в Рух, но на новую должность

Известный украинский специалист Юрий Бакалов вернулся в ФК "Рух" – он возглавил Академию клуба.

Сегодня (в пятницу, 20 января) генеральный директор футбольного клуба "Рух" Игорь Дедышин представил Юрия Бакалова в новой для него должности.

Во время своей карьеры Бакалов уже работал в "Рухе". С декабря 2019 по июнь 2020 он возглавлял первую команду львовян.

Теперь тренер будет заниматься комплексной подготовкой молодых футболистов по новейшим программам европейского образца.