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Палкин: Надеюсь, трансфер Мудрика будет мотивировать наших игроков

Премьер-лига
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(1 голосов)

Это нормальное явление

Палкин: Надеюсь, трансфер Мудрика будет мотивировать наших игроков

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Sky News рассказал о возможном влиянии перехода Михаила Мудрика на других игроков команды.

– Вы говорили о печали касательно ухода Мудрика. Обеспокоены ли вы, что еще какой-нибудь украинский талант может пойти по такому пути?

– Нет, это жизнь. Мы понимаем, что когда совершаем такого типа трансфер, то каждый смотрит на это и тоже хочет перейти в топ-лигу, чтобы играть за большой клуб.

Это нормальное явление. Возможно, это даже хорошо, потому что будет мотивировать наших игроков быть еще лучше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 20:23
Палкин, ты Красникову 5 миллионов баксов как отдал наличными или перевел в гривнах на счет по самому высокому курсу?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.01.2023 в 19:38
Звичайно!!! Щоб не потрапити в пастку в Шахтарі..
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0
-2

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