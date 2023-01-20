Палкин: Надеюсь, трансфер Мудрика будет мотивировать наших игроков

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью Sky News рассказал о возможном влиянии перехода Михаила Мудрика на других игроков команды.

– Вы говорили о печали касательно ухода Мудрика. Обеспокоены ли вы, что еще какой-нибудь украинский талант может пойти по такому пути?

– Нет, это жизнь. Мы понимаем, что когда совершаем такого типа трансфер, то каждый смотрит на это и тоже хочет перейти в топ-лигу, чтобы играть за большой клуб.

Это нормальное явление. Возможно, это даже хорошо, потому что будет мотивировать наших игроков быть еще лучше.