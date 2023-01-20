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Палкин: Надеюсь, трансфер Мудрика будет мотивировать наших игроков
Это нормальное явление
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Генеральный директор "
– Вы говорили о печали касательно ухода Мудрика. Обеспокоены ли вы, что еще какой-нибудь украинский талант может пойти по такому пути?
– Нет, это жизнь. Мы понимаем, что когда совершаем такого типа трансфер, то каждый смотрит на это и тоже хочет перейти в топ-лигу, чтобы играть за большой клуб.
Это нормальное явление. Возможно, это даже хорошо, потому что будет мотивировать наших игроков быть еще лучше.
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