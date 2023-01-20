Президент Вереса: Базово команда уже укомплектована

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал о зимней трансферной кампании клуба.

"Очень качественная получилась кампания по отбору футболистов. Все были вовлечены в процесс: от менеджмента до тренерского штаба. Радует, что мы качественно можем воплощать такие сверхсложные проекты с большим количеством привлеченных людей. Теперь решение за главным тренером - кого он решит подписать: кого-то из трех, или всех трех. Мы не будем ставить главного тренера в какие-то рамки.

Приятно поразили наши новички. И главный тренер, и мы это видим. Все стараются. И Близниченко, и Балан, и молодой Хондак уже проявляют те качества, на которые мы рассчитывали. Это точно усиление нашей команды. Возможно, кто-то еще усилит нас. Но базово команда уже укомплектована. Понимаем, что у нас всего два нападающих: Гайдучик и Шестаков. И всего три крайних защитника. Поэтому, вероятно, усиления будут касаться этих позиций. Но ключевое требование здесь – это качество и перспектива. Новички должны быть активом клуба. В том числе и на трансферном рынке", - сказад Надеин