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СМИ: Днепр-1 подпишет бразильца, выигрывавшего юношеский чемпионат мира

Премьер-лига
(1 голосов)

Сначала – на правах аренды

СМИ: Днепр-1 подпишет бразильца, выигрывавшего юношеский чемпионат мира

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" близок к подписанию контракта с бразильцем Жоау Пеглоу. Атакующий полузащитник "Интернасионаля" должен перейти к лидеру УПЛ на правах аренды до конца 2023-го года. "Днепр-1" оставит за собой право выкупа по фиксированной цене.

Сообщается, что уже в ближайшее время Пеглоу отправится на медосмотр.

Пеглоу – 21 год, он может сыграть как в центре полузащиты, так и на левом фланге. Выступал за "Интернасиональ" и "Атлетико" Гояниенси. Отправлялся в аренду в "Порту", где за молодежный состав провел 32 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Со сборной Бразилии U17 выиграл юношеский чемпионат мира 2019 года, где провел семь матчей, забил три гола.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1.8 миллионов евро.

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В статье: СК Днепр-1
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