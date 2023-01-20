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Премьер-лига

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Динамо вслед за Шахтером также убрало русскоязычную версию сайта

Премьер-лига
(3 голосов)

Теперь контент сайта Динамо доступен только на украинском и английском языках

Динамо вслед за Шахтером также убрало русскоязычную версию сайта

скриншот

Новина українською

"Динамо" также убрало русскоязычную версию на официальном сайте клуба.

На данный момент контент сайта доступен на украинском или английском языках.

Напомним, что чуть ранее, утром 20 января, русскоязычная версия пропала и с сайта "Шахтера".

Динамо вслед за Шахтером также убрало русскоязычную версию сайта - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 20:01
Ответить
0
0
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:54
Чекали давно
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.01.2023 в 19:39
Давно пора!!!ЮА Футбол - не відставай!!!
Ответить
0
0
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:55
+
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 19:21
А ua-football коли прибере?
Ответить
0
0
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:55
І сєпарсько-нацистських ідіотів типу сралєкса, путалінуса та інших узкоязичних дблоїдів )
Ответить
0
-1
aleks68
20.01.2023 в 20:09
довБойо це ти.від народження.не тявкай баран
0
0
aleks68
20.01.2023 в 20:10
чмо з аліканте-тупе .....
0
0

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