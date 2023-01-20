Премьер-лига
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Динамо вслед за Шахтером также убрало русскоязычную версию сайта
Теперь контент сайта Динамо доступен только на украинском и английском языках
скриншот
"Динамо" также убрало русскоязычную версию на официальном сайте клуба.
На данный момент контент сайта доступен на украинском или английском языках.
Напомним, что чуть ранее, утром 20 января,
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Комментарии (8)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 20:01
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NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:54
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.01.2023 в 19:39
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NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:55
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 19:21
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NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 19:55
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aleks68
20.01.2023 в 20:09
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aleks68
20.01.2023 в 20:10
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