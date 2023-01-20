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Ворскла продлила контракт с молодым защитником
Илья Крупский в Полтаве еще на четыре года
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "Ворскла" на официальном уровне объявила о продлении контракта с 18-летним защитником Ильей Крупским.
"Такой шаг по отношению к одному из самых талантливых исполнителей в своем возрасте стал результатом упорной работы и очевидного прогресса футболиста", - пишет клуб.
Илья Крупский является воспитанником винницкой "Нивы" и запорожского "Металлурга". В Полтаве появился в сезоне 2020/21, за основную команду "Ворсклы" провел четыре матча.
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