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Начали не за здоровье. Шахтер – Аустрия 1:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Аустрия ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Начали не за здоровье. Шахтер – Аустрия 1:2. Обзор матча, видео голов

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" начал активную фазу подготовки ко второй части сезона 2022/23. Менее чем через месяц "горнякам" предстоит сыграть в Лиге Европы против "Ренна", поэтому каждый спарринг сейчас информативен и полезен. А тем более, когда освещаются проблемы, как в матче с "Аустрией".

"Шахтер" забил, но сам пропустил дважды, в итоге проиграв 1:2. Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:2
Голы: Бондаренко 79 (пен.) - Холланд 24, Копп 72

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В статье: Шахтер (Донецк)
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