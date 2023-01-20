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Начали не за здоровье. Шахтер – Аустрия 1:2. Обзор матча, видео голов
Шахтер - Аустрия ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" начал активную фазу подготовки ко второй части сезона 2022/23. Менее чем через месяц "горнякам" предстоит сыграть в Лиге Европы против "Ренна", поэтому каждый спарринг сейчас информативен и полезен. А тем более, когда освещаются проблемы, как в матче с "Аустрией".
"Шахтер" забил, но сам пропустил дважды, в итоге проиграв 1:2. Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.
Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аустрия" (Вена, Австрия) 1:2
Голы: Бондаренко 79 (пен.) - Холланд 24, Копп 72
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