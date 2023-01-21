  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Артета: Возраст Троссарда не проблема. Подписывать 20-22-летних игроков – это не наша цель
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Возраст Троссарда не проблема. Подписывать 20-22-летних игроков – это не наша цель

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужно подходить по определенным характеристикам

Артета: Возраст Троссарда не проблема. Подписывать 20-22-летних игроков – это не наша цель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возраст новичка команды Леандро Троссарда:

“Возраст Леандро Троссарда не является проблемой, команда может принять 28-летнего игрока. С подобающим опытом, правильной универсальностью, правильным качеством.

В следующие пять лет нам не нужно подписывать 20-22-летних игроков. Это не наша цель”, – сказал Артета.

“Арсенал” официально не сообщил, на какой срок был подписан контракт с Троссардом. “Канониры” только отметили, что соглашение является долгосрочным.

По теме
yellow-arrow
Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча на сборах в Турции
yellow-arrow
В Металлисте отреагировали на слухи об уходе Ярославского с поста президента
yellow-arrow
Когда класс решает. Днепр-1 в спарринге обыграл Пюник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Леандро Троссард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде