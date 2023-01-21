Артета: Возраст Троссарда не проблема. Подписывать 20-22-летних игроков – это не наша цель

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возраст новичка команды Леандро Троссарда:

“Возраст Леандро Троссарда не является проблемой, команда может принять 28-летнего игрока. С подобающим опытом, правильной универсальностью, правильным качеством. В следующие пять лет нам не нужно подписывать 20-22-летних игроков. Это не наша цель”, – сказал Артета.

“Арсенал” официально не сообщил, на какой срок был подписан контракт с Троссардом. “Канониры” только отметили, что соглашение является долгосрочным.