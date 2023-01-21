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Когда класс решает. Днепр-1 в спарринге обыграл Пюник

Премьер-лига
(2 голосов)

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Когда класс решает. Днепр-1 в спарринге обыграл Пюник

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой очередной спарринг на зимнем сборе в Турции. В субботу, 21 января, соперником днепрян был армянский Пюник.

Первый тайм команды откатали довольно скучный – минимум моментов, при этом, Пюник даже немного острее выглядел в контратаках. Хотя, свой единственный момент до перерыва Днепр-1 превратил в гол. Рубчинский прошел флангом и классную диагональ вырезал на Довбика, который и дал в дальний угол. Больше ничего особо интересного до перерыва мы не увидели.

На второй тайм Кучер выпустил фактически новый состав (кроме Довбика и Пихаленка). Так же полностью новый состав выпустил и коуч Пюника.

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И как оказалось, состав второго тайма Днепра-1 оказался лучше состава второго тайма Пюника.

Днепряне спокойно контролировали игру, а в середине второго тайма Назаренко удвоил счет.

Правда, под конец матча команду Кучера подустала и Пюник свой гол таки забил. Но в концовке после быстрого прорыва и наигранной комбинации Довбик установил статус-кво.

3:1. Можно сказать, что на классе, хотя игра тяжеловато смотрелась.

Итог: Новичок Хайнер отыграл тайм и выглядел неплохо, активно. Новичок Пасич отыграл также тайм, отработал на фланге. Чем-то особым не запомнился, хотя и был надежен.

Довбик выглядел тяжеловато, хоть и забил два гола.

В целом, впечатление, что команда Кучера еще втягивается, но соперники уровня Пюника не составляют даже сейчас конкуренцию.

Днепр-1 – Пюник (Ереван, Армения) 3:1

Голы: Довбик (34, 87), Назаренко (62) – Карабальо (80)

Днепр-1 (первый тайм): Юрчук, Хайнер, Сваток, Порох, Амаш, Танковский, Рубчинский, Пихаленок, Клименчук, Довбик, Подлепенец

Днепр-1 (второй тайм): Костик, Гомес, Логинов, Сарапий, Пасич, Пихаленок, Бабенко, Когут, Назаренко, Танчик, Довбик

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В статье: Пюник (Ереван) СК Днепр-1
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