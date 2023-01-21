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Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча на сборах в Турции
"Заря" активно готовится ко второй части сезона УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 21 января, луганская "Заря" проведет контрольный матч на сборах Турции. Подопечные Патрика ван Леувена встретяться с болгарским клубом "Локомотив" (Пловдив). Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Смотрите видео онлайн-трансляцию матча "Заря" (Луганск) - "Локомотив" (Пловдив) на нашем сайте:
Напомним, помощники главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия
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