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Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

"Заря" активно готовится ко второй части сезона УПЛ

Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча на сборах в Турции

Фото: ФК Заря Луганск

UA-Футбол
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Сегодня, 21 января, луганская "Заря" проведет контрольный матч на сборах Турции. Подопечные Патрика ван Леувена встретяться с болгарским клубом "Локомотив" (Пловдив). Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча "Заря" (Луганск) - "Локомотив" (Пловдив) на нашем сайте:

Напомним, помощники главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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