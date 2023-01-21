Черноморец – Спартак Варна: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

ГРИ тебе что не понятно повторяешь 1 круг --они ещё хуже стали играть --убери ХЛАМ Селина-Гладкого-Ш тогрина они занимают чужие места пригласи пацанов с 1 лиги они хоть будут бегать а не стоять на поле--слава богу избавились от Кравы -Бобка а что с переходом Авагимяна в ЧО --он нужен команде --отдай хлам в Р-Фарму