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Черноморец – Спартак Варна: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Премьер-лига
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(1 голосов)

Первый турецкий спарринг одесситов в этом году

Черноморец – Спартак Варна: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Новина українською

"Черноморец" под руководством Романа Григорчука стартует на зимних тренировочных сборах в Турции. Сегодня соперником одесситов станет болгарский "Спартак" из города Варна – этот клуб является аутсайдером своего внутреннего первенства.

"Черноморец" (Одесса, Украина) 15:00 "Спартак" (Варна, Болгария)

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2023 в 17:13
ГРИ тебе что не понятно повторяешь 1 круг --они ещё хуже стали играть --убери ХЛАМ Селина-Гладкого-Ш тогрина они занимают чужие места пригласи пацанов с 1 лиги они хоть будут бегать а не стоять на поле--слава богу избавились от Кравы -Бобка а что с переходом Авагимяна в ЧО --он нужен команде --отдай хлам в Р-Фарму
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