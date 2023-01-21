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Черноморец – Спартак Варна: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Первый турецкий спарринг одесситов в этом году
"Черноморец" под руководством Романа Григорчука стартует на зимних тренировочных сборах в Турции. Сегодня соперником одесситов станет болгарский "Спартак" из города Варна – этот клуб является аутсайдером своего внутреннего первенства.
"Черноморец" (Одесса, Украина) 15:00 "Спартак" (Варна, Болгария)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2023 в 17:13
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