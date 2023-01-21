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Дедишин: Бакалов – лидер. Идея сделать его директором академии Руха возникла давно

Премьер-лига
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В "Рухе" прокомментировали назначение специалиста

Дедишин: Бакалов – лидер. Идея сделать его директором академии Руха возникла давно

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

Гендиректор "Руха" Игорь Дедишин прокомментировал назначение Юрия Бакалова на должность директора клубной академии:

"Идея пригласить Юрия Михайловича на эту должность возникла давно. Но он работал тренером в ЛНЗ. Как только случилось так, что их дороги с этим клубом разошлись, мы снова активизировали наши усилия для того, чтобы все же привлечь в наши ряды такого украинского топ-специалиста и усилить нашу академию.

В первую очередь Юрий Бакалов является лидером. Поэтому для нас он станет лидером проекта под названием Академия "Руха". Это очень важно для нас. Кроме того, что он вожак, я считаю его еще и топ-человеком. А человеческие качества – это очень важно.

Мы всегда уравновешиваем профессиональные и человеческие качества. Кстати, при отборе работников или футболистов обращаем на это особое внимание. Ибо именно люди с ярко выраженными положительными человеческими качествами формируют хорошую атмосферу в коллективе – как в футбольной команде, так и на других ступенях деятельности клуба.

Конечно, у нас есть большие амбиции. Мы реально хотим, чтобы по всем критериям, параметрам и направлениям это была лучшая академия в Украине. Таких критериев очень много, мы о них говорили с Юрием Бакаловым, детализировали и оцифровали их. Я уверен, что он сможет все это реализовать.

Также хотим с приходом Юрия Михайловича ввести новую систему мотивации для тренеров, положение об их карьерном росте. То есть, в случае хорошей работы, прогресса в ней они должны получать повышение. Это должен быть постоянный бесперебойный процесс, способствующий их развитию как тренеров-личностей и развитию клуба в целом", — рассказал Дедишин.

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В статье: Юрий Бакалов Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Рух"

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