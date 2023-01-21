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Заря минимально проиграла болгарскому Локомотиву в спарринге

Премьер-лига
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Украинский клуб так и не смог забить

Заря минимально проиграла болгарскому Локомотиву в спарринге

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Сегодня в товарищеском матче луганская "Заря" встретилась с болгарским "Локомотивом". Украинский клуб не смог ничего противопоставить сопернику и проиграл со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Димитар Илиев на 44-й минуте, а "Заря" до конца игрового времени так и не сравняла счет.

Локомотив - Заря 1:0

Гол: Илиев, 44

Заря: Мацапура (ГК), Смиян, Снурицын, Имереков, Бутко, Гулько, Чурко, Булеца, Хлань, Антюх, Рамси.

Локомотив: Хоркаш, Трупе, Паскалев, Петрович, Витано, Матеус, Илиев, Каракашев, Дион, А. Александров, Д. Александров.

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В статье: Заря (Луганск) Локомотив
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