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Заря минимально проиграла болгарскому Локомотиву в спарринге
Украинский клуб так и не смог забить
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня в товарищеском матче луганская "Заря" встретилась с болгарским "Локомотивом". Украинский клуб не смог ничего противопоставить сопернику и проиграл со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Димитар Илиев на 44-й минуте, а "Заря" до конца игрового времени так и не сравняла счет.
Локомотив - Заря 1:0
Гол: Илиев, 44
Заря: Мацапура (ГК), Смиян, Снурицын, Имереков, Бутко, Гулько, Чурко, Булеца, Хлань, Антюх, Рамси.
Локомотив: Хоркаш, Трупе, Паскалев, Петрович, Витано, Матеус, Илиев, Каракашев, Дион, А. Александров, Д. Александров.
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