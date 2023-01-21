Кучер: Первый сбор подошел к концу, но новички и дальше будут работать без выходных

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал победу над "Пюником" в рамках тренировочного собрания в Турции.

– У нас продуктивные вышли сборы. Всё понравилось. Ребята много работали, так что собрали много информации, которую нужно будет проанализировать. Хорошие спарринги у нас были против команд, которые лидируют в своих чемпионатах. Делали это для того, чтобы посмотреть, чего нам не хватает, какие у нас ошибки, чтобы лучше сыграться и смотреть вперед.

– Из четырех матчей, пожалуй, особенно отличался поединок, состоявшийся накануне против "Ракува", ведь эта команда уже готова к выступлениям в своем чемпионате?

– Нет, у нас все игры были одинаковыми. Все соперники среди лидеров своих чемпионатов и мы хотели побольше подобных поединков провести, чтобы сейчас можно было увидеть все ошибки, которые нужно исправлять и их не было бы в сезоне.

– Многие новички на сборах, среди них уже двое официально пополнили состав команды. Как они выглядели на этих сборах?

– Ребята приехали и они только втягиваются в наш коллектив и работу. Они всего три дня с командой и им еще тяжело, ведь они находятся на разных стадиях подготовки. Сейчас у нас первый сбор подошел к концу, но новички и дальше будут работать без выходных, поскольку им нужно еще набирать и набирать.

– Ну, а второй этап подготовки уже будет планомерной подготовкой к возобновлению участия команды в Лиге Конференций?

– Конечно, будем готовиться, но не только к Лиге Конференций, ведь у нас еще и чемпионат. Нам нужно все успеть сделать, потому что времени не так много остается и нужно еще много работать.