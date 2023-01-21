Черноморец поделил очки с болгарским Спартаком в товарищеском матче

Одесский "Черноморец" сыграл вничью с болгарским "Спартаком" (1:1). Клуб из Одессы забил первым силами Гладкого на 55-й минуте, но спустя некоторое время счет на табло сравнялся. К сожалению, в одном из моментов Селин сыграл неосторожно и забил мяч в свои ворота.

Спартак Варна - Черноморец 1:1

Голы: Селин, 67 (аг) - Гладкий, 55

Черноморец: Непогодов, Путря, Салюк, Задоя, Ермаков, Бадибанга, Политило, Кузык, Брагару, Наумец, Юсов