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Черноморец поделил очки с болгарским Спартаком в товарищеском матче
Украинский клуб смог забить один гол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Одесский "Черноморец" сыграл вничью с болгарским "Спартаком" (1:1). Клуб из Одессы забил первым силами Гладкого на 55-й минуте, но спустя некоторое время счет на табло сравнялся. К сожалению, в одном из моментов Селин сыграл неосторожно и забил мяч в свои ворота.
Спартак Варна - Черноморец 1:1
Голы: Селин, 67 (аг) - Гладкий, 55
Черноморец: Непогодов, Путря, Салюк, Задоя, Ермаков, Бадибанга, Политило, Кузык, Брагару, Наумец, Юсов
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