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Черноморец поделил очки с болгарским Спартаком в товарищеском матче

Премьер-лига
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Украинский клуб смог забить один гол

Черноморец поделил очки с болгарским Спартаком в товарищеском матче

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Одесский "Черноморец" сыграл вничью с болгарским "Спартаком" (1:1). Клуб из Одессы забил первым силами Гладкого на 55-й минуте, но спустя некоторое время счет на табло сравнялся. К сожалению, в одном из моментов Селин сыграл неосторожно и забил мяч в свои ворота.

Спартак Варна - Черноморец 1:1

Голы: Селин, 67 (аг) - Гладкий, 55

Черноморец: Непогодов, Путря, Салюк, Задоя, Ермаков, Бадибанга, Политило, Кузык, Брагару, Наумец, Юсов

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В статье: Черноморец (Одесса) Спартак
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