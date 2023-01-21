Черноморец сыграл вничью с болгарским Спартаком в товарищеском матче

ЧО стыдно за такую игру--позор---сколько можно кормить Гладкого-Штогрина-Селина отдайте их в Р-Фарму --от двоих уже избавились Крава-Бобко--готовтесь в 1 лигу с такой игрой хлопчики --когда пригласите Авагимяна а не брать на шару хлам