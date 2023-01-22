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Сидорчук: Начинаем работать над тем, чтобы у наших болельщиков в 2023 году было много положительных эмоций
Совсем скоро первый спарринг
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в своем Instagram прокомментировал начало тренировок команды:
"Начинаем работать над тем, чтобы у наших болельщиков в 2023 году было много положительных эмоций", – написал игрок.
"Бело-синие" 20 января прибыли в Турцию, а позавчера, 21 января, провели первую тренировку на поле. Первый спарринг у "Динамо" запланирован на 24 января против "Рапида". Кроме австрийской команды киевляне сыграют также против "Марибора" и "Аустрии" Люстенау.
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