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Сидорчук: Начинаем работать над тем, чтобы у наших болельщиков в 2023 году было много положительных эмоций

Премьер-лига
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Совсем скоро первый спарринг

Сидорчук: Начинаем работать над тем, чтобы у наших болельщиков в 2023 году было много положительных эмоций

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в своем Instagram прокомментировал начало тренировок команды:

"Начинаем работать над тем, чтобы у наших болельщиков в 2023 году было много положительных эмоций", – написал игрок.

"Бело-синие" 20 января прибыли в Турцию, а позавчера, 21 января, провели первую тренировку на поле. Первый спарринг у "Динамо" запланирован на 24 января против "Рапида". Кроме австрийской команды киевляне сыграют также против "Марибора" и "Аустрии" Люстенау.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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