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Мудрик стал третьим украинским футболистом, который набрал один миллион подписчиков в Инстаграм

Премьер-лига
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Безумный темп увеличения фанатской базы

Мудрик стал третьим украинским футболистом, который набрал один миллион подписчиков в Инстаграм

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера после матча “Челси” против “Ливерпуля” количество подписчиков на странице в Инстаграм Михаила Мудрика перевалило за один миллион.

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Это третий украинский футболист, которому удалось добиться такой отметки. На данный момент у Шевченко и Зинченко больше фолловеров, чем у Михаила: 1,1 млн и 1,9 млн соответственно.

Чуть больше недели назад количество подписчиков вингера была около 300 тысяч человек. То есть за вот этот небольшой промежуток пребывания в "Челси" эта сумма выросла более чем в три раза.

На данный момент у "аристократов" двухнедельная пауза, ведь они не примут участия в матчах Кубка Англии на следующих выходных. А уже 3 февраля Челси сыграет против “Фулхэма” в рамках 22-го тура АПЛ.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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